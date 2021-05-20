Пострадавших от распыления газового баллончика в Новокузнецке детей выписали из стационара

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Школьники, госпитализированные после распыления газового баллончика накануне утром в Новокузнецке, выписаны из стационара, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

После инцидента были госпитализированы 11 детей.

"Сообщение по пострадавшим детям школы №26. Количество пострадавших - 15, все дети выписаны из стационара", - сказали в пресс-службе.

Утром в среду в школе № 26 города Новокузнецк было распылено неизвестное вещество, оперативно была проведена эвакуация детей и педагогов. По предварительным данным, ученик старших классов распылил в школе перцовый баллончик. В связи с инцидентом проверки организованы полицией, следственным комитетом и прокуратурой. В образовательном учреждении были взяты пробы воздуха, опасных веществ по результатам их анализа не обнаружено, работа школы возобновлена.