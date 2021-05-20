В Кемерове открыли самый крупный за Уралом ледовый дворец

КЕМЕРОВО, 20 мая. /ТАСС/. Ледовый дворец "Кузбасс" на 6 тыс. зрителей для занятий олимпийскими видами спорта построили в Кемерове меньше, чем за два года. По своему масштабу и оснащению это самое большое за Уралом ледовое спортивное сооружение, сообщил на церемонии открытия спорткомплекса губернатор региона Сергей Цивилев.

"Сегодня мы открываем новый спорткомплекс, которому нет аналогов в Сибири. Он станет площадкой подготовки кузбасских спортсменов, которые участвуют и побеждают в соревнованиях самого высокого уровня. Здесь смогут заниматься спортом все жители нашего региона. Ледовый дворец станет площадкой проведения основных мероприятий к 300-летию Кузбасса. Важно, что такие объекты меняют облик города в целом, вокруг них формируются новые общественные пространства и комфортная среда", - сказал Цивилев.

На строительство спорткомплекса из областного бюджета выделено 7,6 млрд рублей. Площадь ледового дворца "Кузбасс" превышает 65 тыс. кв. м, что практически в 1,5 раза больше, чем "Енисей Арена" в Красноярске, на 10 тыс. кв. м больше ледового дворца "Байкал" в Иркутске и на 9 тыс. кв. м больше дворца спорта "Сибирь" в Новосибирске.

В центре "Кузбасса" - многофункциональное ледовое поле для хоккея с мячом, фигурного катания, керлинга, ледовая дорожка на 400 м для конькобежного спорта. Также внутри оборудованы два игровых зала и зал спортивной гимнастики, отдельный беговой тренировочный зал, 25-метровый бассейн, два тренажерных зала, медико-восстановительный центр для спортсменов. Ледовый дворец сможет принимать соревнования всероссийского и мирового уровня, организовывать на своей базе тренировочные сборы.

По словам министра спорта Кузбасса Сергея Мяуса, ввод ледового дворца поможет эффективнее организовать тренировочный процесс для спортивных школ, которым сегодня не хватает площадок для занятий, а также позволит развивать в регионе новые спортивные дисциплины.

"Не было раньше в Кузбассе дисциплины шорт-трек (вид конькобежного-спорта), сейчас она появится. Не было керлинга, мы открыли федерацию, и он тоже появится. В последние годы некоторые виды спорта тяжело развивались, например, конькобежный спорт, в Кузбассе не было крытых катков для скоростного бега, что тоже было одним из сдерживающих факторов для развития этого вида спорта. Хоккею с мячом [ледовый дворец будет] тоже подспорьем, у команды был стадион, сейчас будет еще лучше, чтобы собирали 6 тыс. зрителей на трибунах", - сказал Мяус ТАСС.

Первые спортивные соревнования ледовый дворец примет в августе 2021 года, когда состоится первый этап Кубка России по хоккею с мячом. Кроме соревнований и тренировок профессиональных спортсменов, дворец будет открыт для свободного посещения, его пропускная способность - около 5,5 тыс. посетителей в сутки. Также на базе спортивного сооружения можно проводить масштабные культурные и зрелищные мероприятия, концерты.

Развитие спортивной инфраструктуры в Кузбассе

Рядом с ледовым дворцом "Кузбасс" идет строительство еще одного масштабного спортивного сооружения - многофункциональной "Кузбасс-Арены", где можно проводить тренировки и соревнования еще по почти 20 видам спорта, в их числе волейбол, баскетбол, бокс, тяжелая атлетика, плавание. Спорткомплекс площадью более 50 тыс. кв. метров планируется сдать в следующем году, на его арене будут проходить матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года. В Ленинском районе Кемерова готовится к открытию многофункциональный центр игровых видов спорта с теннисными кортами.

В Новокузнецке, где развит хоккей с шайбой, активно ведется капремонт "Арены кузнецких металлургов". После реконструкции спорткомплекс будет рассчитан на 7,5 тыс. зрителей. По поручению губернатора Сергея Цивилева к сентябрю 2021 года комплекс должен быть сдан, чтобы хоккеисты "Металлурга" смогли проводить тренировки и домашние матчи на своем льду.

В другом крупном моногороде на юге Кузбассе Междуреченске строится первый спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и универсальным спортзалом для командных видов спорта и единоборств, его планируется открыть также осенью. За последние три года в рамках подготовки в 300-летию Кузбасса современные стадионы и спортивные комплексы появились в Мариинске, Калтане, Краснобродском, Ленинске-Кузнецком. В шахтерском моногороде Белово в 2020 году был построен физкультурно-оздоровительный комплекс "Металлург" для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Он может принимать соревнования по 50 паралимпийским видам спорта.

Площадки для занятия массовым и профессиональным спортом активно создаются и на открытом воздухе. Так, только за три предыдущих года в Кемеровской области по нацпроекту "Демография" в сельских районах было открыло 12 спортивных площадок. Еще 120 спортплощадок для занятий футболом, волейболом, хоккеем и воркаутом Кузбасс получил в подарок от Москвы.

"Профессиональный спорт, который мы стараемся развить, дает импульс к занятиям спортом. Люди начинают заниматься сами после работы, после учебы, соревнуются, тренируются. Когда есть условия для горожан, как в больших, так и в малых городах тогда в разы увеличивается количество занимающихся. Когда строится что-то новое, люди с интересом туда идут", - отметил министр спорта Кузбасса.

По данным областных властей, сегодня почти половина жителей Кузбасса регулярно занимаются физкультурой и спортом, по этому показателю регион находится в числе лучших в стране. При этом с 2017 года количество спортсменов-любителей в области выросло почти на 4%. К 2024 году привлечь к регулярным занятиям спортом планируется не менее 70% жителей региона, что позволит почти на 15% перевыполнить целевые показатели нацпроекта "Демография".