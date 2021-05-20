В Томске стартовала экспедиция по следам исследователя Даниэля Мессершмидта

ТОМСК, 20 мая. /ТАСС/. Историческая экспедиция по реке Томь по маршруту исследователя Даниэля Мессершмидта, который по указу Петра I в 1721 году совершил первую научную экспедицию в Сибирь и нашел уголь на юге современной Кемеровской области, стартовала в Томске, передает корреспондент ТАСС. Экспедиция приурочена к 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса.

Немец Даниэль Мессершмидт проводил в Сибири исследования по зоологии, ботанике, минералогии, географии, этнографии, истории и археологии. В течение нескольких месяцев он шел по Томи, делая длительные остановки, сооружая остроги, налаживая отношения с коренными народами. Мессершмидт также первым в истории дал описания встреченных им каменноугольных залежей Кузнецкого бассейна, его открытие дало начало промышленному освоению Кузбасса.

"Как и три столетия назад, участники проекта на парусно-весельном струге, который был построен по образу и подобию судов XVII века, пройдут легендарный маршрут от Томска до Новокузнецка по главной водной артерии, которая тоже связывает наши регионы, - реке Томь. Участники на 10 дней погрузятся в исторический быт: им предстоит носить кафтаны и сапоги, есть репу и пить квас, седлать лошадей и стрелять из лука", - сказала на церемонии отправления министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Экспедиция организована правительством Кузбасса, министерством культуры и национальной политики региона и Кузбасским музеем-заповедником "Томская писаница". Ее участниками по итогам отборочных испытаний на физическую силу, выносливость, умение стрелять из лука и вязать морские узлы стали шесть человек. Как пояснил ТАСС директор "Томской писаницы" Алексей Стоянов, участники экспедиции будут делать остановки в городах и районах Кузбасса, в местах, где ставили остроги первые русские сибиряки, чтобы познакомить как можно больше людей с историческим прошлым региона. Завершится экспедиция 29 мая в "Кузнецкой крепости" Новокузнецка.

"Это историческая реконструкция в честь 300-летия начала промышленного освоения Кузбасса. Задача - привлечь внимание к истории Кузбасса. В местах, куда приходит команда, будут проходить праздничные мероприятия", - добавил Стоянов.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные торжества запланированы на 6 июля 2021 года. Всего в рамках празднования юбилейной даты в регионе запланированы около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Еще около 3 тыс. мероприятий пройдут в муниципалитетах.