Режим ЧС объявлен в Туве из-за угрозы подтопления из-за дождей

ТАСС, 20 мая. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Туве из-за угрозы подтопления из-за сильных ливней. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал врио главы республики Владислав Ховалыг.

"Я только что официально объявил о введении в Туве режима чрезвычайной ситуации после того, как сильные дожди привели к повышению уровня воды в некоторых кожуунах республики. В Тоджинском кожууне (районе - прим. ТАСС) из-за ливней под угрозой затопления оказались десятки домов в селе Сыстыг-Хем. <...> Зонами ЧС определены ело Сыстыг-Хем Тоджинского кожууна, село Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна и город Кызыл", - написал Ховалыг.

По прогнозам, дожди будут идти в течение недели. В ГУ МЧС сообщили ТАСС, что в селе Сыстыг-Хем подтоплены десять придомовых территорий и четыре дома.