Более 300 км Чуйского тракта и почти 40 сел необходимо обеспечить связью на Алтае

ТАСС, 20 мая. Более половины Чуйского тракта в Республике Алтай, а также почти 40 населенных пунктов региона не обеспечены сотовой связью. Для решения проблемы власти региона намерены обратиться за финансированием в Минцифры РФ, сообщил журналистам в четверг глава региона Олег Хорохордин.

"В Республике Алтай 246 сел, в 37 из которых вообще нет сотовой связи. Есть Чуйский тракт протяженностью 540 км, из которых обеспечены сотовой связью всего 205 км. Наша первая задача - обеспечить эти 37 сел и остальные 335 км Чуйского тракта сотовой связью, чтобы на всем протяжении, от Горно-Алтайска до Ташанты, была устойчивая сотовая связь. При помощи Министерства цифрового развития и связи РФ мы это сделаем - это вопрос нескольких сотен миллионов рублей, что мы пока себе сами позволить не можем. Поэтому будем обращаться в министерство и просим Совет Федерации нас подержать в этом вопросе", - сказал Хорохордин.

Он уточнил, в Республике Алтай ведется системная работа по цифровизации: успешно реализован проект "Безопасный город", работает МФЦ, создан Центр управления регионом. В регионе реализуют мероприятия нацпроекта "Цифровая экономика" в части обеспечения интернетом школ, детсадов, ФАП и пожарных частей.

"В следующем году мы работу по нацпроекту закончим", - резюмировал Хорохордин.

Ранее сообщалось, что в 2021 году почти в 30 населенных пунктах Республики Алтай, где проблемы с обеспечением услугами связи испытывают более 1,7 тыс. жителей, будут установлены базовые станции. Власти региона рассчитывают до 2030 года обеспечить связью все населенные пункты.

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира.