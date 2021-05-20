В Приангарье планируют направить 2,7 млрд рублей на дороги к местам золотодобычи

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют направить 2,7 млрд рублей, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на строительство дорог в районах освоения месторождений золота. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области планируются к реализации инвестпроекты по освоению золоторудного месторождения Сухой Лог, строительству горно-обогатительных комбинатов на месторождениях Светловское и Красное. Бюджетные инвестиции для их реализации планируется направить на реконструкцию и капитальный ремонт автодорог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате реструктуризации бюджетных кредитов ожидается высвобождение 2,7 млрд рублей, которые и могут быть направлены на развитие инфраструктуры.

Дороги в Бодайбинском районе, где расположены месторождения, находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется строительство моста через реку Витим. В частности, реконструкция дороги к месторождению Сухой Лог и возведение моста предварительно оцениваются в сумму более 19 млрд рублей. Первые 10 км дороги планируется начать ремонтировать в этом году. На эти цели из регионального бюджета выделено 158 млн рублей. Власти Приангарья обратились также к федеральным властям с просьбой оказать финансовую поддержку.

Иркутская область является участником реструктуризации кредитов, предоставленных из федерального бюджета. Объем реструктуризации для региона составляет 6,1 млрд рублей.

Сухой Лог

Сухой Лог является крупнейшим в мире неосвоенным месторождением золота. Для его освоения госкорпорацией "Ростех" и золотодобывающей компанией "Полюс" было создано совместное предприятие "СЛ Золото", в 2020 году "Полюс" консолидировал 100% акций этого предприятия.

Запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций золота и 540 млн тонн руды. "Полюс" планирует реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство горно-обогатительного комбината мощностью 33,2 млн тонн руды в год, в период 2022-2026 годов. Общий объем собственных инвестиций в проект составит порядка 3,3 млрд долларов. Освоение месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год, создать 2 тыс. 500 рабочих мест и получить более 470 млрд рублей дохода в бюджет до 2039 года.