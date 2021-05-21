Объем поддержки МСП в Новосибирской области сократят на 40% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2021 году более чем на 40% сократят финансирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе - с 598 до 351,5 млн рублей. Это связано с уменьшением финансирования из федерального бюджета, сообщил ТАСС глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

"В 2021 году на реализацию программы планируется направить 351,5 млн рублей (58,8% к 2020 году). Изменение объема финансирования связано с уменьшением объема предоставляемой субсидии из средств федерального бюджета, и, соответственно, необходимого софинансирования из областного бюджета Новосибирской области", - сказал министр.

Гончаров уточнил, что по состоянию на апрель в Едином реестре субъектов МСП региона содержатся сведения о 142,2 тыс. предпринимателей, в том числе о 71,3 тыс. юридических лицах и о 70,9 тыс. индивидуальных предпринимателях. Численность занятых в сфере МСП составляет около 468 тыс. человек, за год это число увеличилось на 4,3 тыс. человек. Планируется, что в 2021 году появятся еще 589 рабочих мест.

Министр отметил, что более 45 тыс. человек также зарегистрированы в качестве самозанятых. Предполагается, что по итогам 2021 года численность занятых в сфере МСП, с учетом самозанятых и индивидуальных предпринимателей, составит не менее 507 тыс. человек. При этом оценить, имеется ли дефицит рабочих мест в сфере МСП, в министерстве не смогли, пояснив, что организовать подобный мониторинг не представляется возможным.

Как ранее сообщал Андрей Гончаров, предприятия малого и среднего (МСП) бизнеса Новосибирской области в 2020 году получили 649,4 млн рублей по программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 598 млн рублей из федерального и областного бюджета. Это в 2,2 раза меньше, чем в 2019 году. Всего в 2020 господдержку по программе получили 11,5 тыс. субъектов МСП и самозанятых граждан.