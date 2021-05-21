Режим ЧС ввели в Каратузском районе Красноярского края из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Режим ЧС объявили в Каратузском районе на юге Красноярского края из-за сложившейся паводковой ситуации. Об этом в пятницу говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"Введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории Каратузского района вследствие интенсивных осадков на территории и поднятия уровня на реке Амыл", - говорится в сообщении.

По данным администрации района, еще в четверг уровень воды в Амыле достиг критической отметки в 750 см.

Ранее сообщалось, что в селе Качулька на территории района подтоплены 26 приусадебных участков, вода подошла к фундаменту 26 домов. Отселены и размещены по родственникам 44 человека, в том числе девять детей. Заблаговременно выведен в подготовленные места и размещен домашний скот.

В связи с прохождением циклона и выпадением интенсивных осадков на территории южных и центральных районов Красноярского края и возможным ухудшением паводковой обстановки, связанной с подъемом уровня воды в реках и подтоплением населенных пунктов, переливов дорог краевого и муниципального значения неблагоприятный прогноз был заранее доведен до органов местного самоуправления и сил РСЧС края.