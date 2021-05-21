Генпрокурор России прибыл в Новосибирск, где встретится с дольщиками и предпринимателями

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, он проведет личный прием граждан, отдельно запланирована встреча с представителями обманутых дольщиков.

Кроме того, генпрокурор также встретится с представителями местного бизнес-сообщества.

Свое пребывание в Новосибирске Краснов начал с возложения венка к Монументу Славы в память о сибиряках - участниках Великой Отечественной войны.

Это первая за 15 лет поездка главы Генеральной прокуратуры России в Новосибирск, который является крупнейшим городом в азиатской части России.

Это уже пятый регион, который посещает генпрокурор. В каждом из них он проводил прием граждан и встречи с представителями бизнес-сообщества.