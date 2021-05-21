Обвинение запросило 8,5 года колонии владельцу автобуса за ДТП с 19 погибшими в Забайкалье

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Государственный обвинитель в Сретенском районном суде Забайкальского края попросил приговорить к восьми годам шести месяцам лишения свободы предпринимателя Ивана Стрельникова, чей рейсовый автобус в декабре 2019 года упал с моста, сообщается в пятницу на сайте суда. В том ДТП в итоге погибли 19 человек.

"Государственный обвинитель, выступая в судебных прениях, просил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц"), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Гособвинение поддержали двое потерпевших, которые были на заседании. Сам Стрельников не признал вину и попросил суд оправдать его.