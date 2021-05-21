Генпрокурор пообещал взять на контроль решение проблем дольщиков в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов пообещал взять на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Новосибирской области. В пятницу в ходе рабочей поездки в Новосибирск он провел отдельную встречу с гражданами - участниками долевого строительства более 30 многоквартирных домов, часть из которых не могут получить купленные квадратные метры на протяжении 10 лет.

Генпрокурор России заверил, что прокуратура оценит законность принимаемых мер по восстановлению прав обманутых дольщиков и разберется с каждым долгостроем.

"Мы берем на контроль ситуацию в Новосибирской области и будем разбираться, пока проблема не будет решена. Мы не оставим вас один на один с вашими проблемами", - подчеркнул в ходе встречи с представителями дольщиков Краснов. По его словам, решением проблем дольщиков в регионе будет заниматься не только прокуратура Новосибирской области, но и сотрудники подразделений центрального аппарата Генеральной прокуратуры. Он поручил своему заместителю в Сибирском федеральном округе Дмитрию Демешину ежемесячно докладывать об этой работе.

Как отмечалось на встрече, в долевом сотрудничестве в Новосибирской области строилось 547 многоквартирных домов, из них с 2005 по 2021 годы 115 попали в число проблемных объектов. В число пострадавших дольщиков входят порядка 8 800 человек, участвовавших в долевом строительстве 80 объектов, в том числе 60 объектов в Новосибирске. Представители дольщиков просили генпрокурора проконтролировать расследование уголовных дел о мошенничестве, помочь не допустить необоснованного перехода прав собственности, в том числе с помощью фиктивных документов. Краснов пообещал решать проблему системно и заметил, что лично инициировал возбуждение уголовных дел по ряду объектов.