В Канске избивавшего сыну мужчину приговорили почти к четырем годам колонии

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Канский городской суд в Красноярском крае приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии 39-летнего мужчину, который в течение двух лет избивал своего малолетнего сына. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 3 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве. Мужчина признан виновным в истязаниях (ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ).

Суд установил, что ребенка избивали с сентября 2018 по декабрь 2020 года. Сейчас ребенок находится под опекой бабушки.

История об избиения девятилетнего ребенка, воспитывавшегося отцом и мачехой, вызвала большой общественный резонанс. В конце декабря прошлого года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру в связи с избиением ребенка в семье в Канске.