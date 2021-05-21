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Судно, ставшее причиной загрязнения водохранилища СШГЭС, затонуло еще в январе

Ранее сообщалось, что ликвидацией нефтепродуктов занимаются сотрудники управления эксплуатации Саянских водохранилищ Центррегионводхоза

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Маломерное судно, ставшее источником загрязнения водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС в Красноярском крае, затонуло еще в январе этого года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Утром в пятницу межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило, что причиной загрязнения ГСМ в районе залива Джойская Сосновка (Красноярский край) произошло из-за затонувшего маломерного судна. Его владелец установлен. Будет проведен расчет ущерба для компенсации судовладельцем.

"Маломерное судно затонуло в январе, было обнаружено в апреле. Ликвидация [загрязнения] идет", - сообщил собеседник агентства, добавив, что, разлив "несущественный" и будет ликвидирован в ближайшие 1-2 дня. По данным источника, затонувшее судно не эксплуатировалось.

Ранее сообщалось, что ликвидацией нефтепродуктов занимаются сотрудники управления эксплуатации Саянских водохранилищ Центррегионводхоза.

Саяно-Шушенское водохранилище на Енисее образовано плотиной ГЭС. Общая площадь - 621 кв. км.

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РоссияКрасноярский край
Пандемия COVID-19
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