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СК в Новосибирске проверит статью краеведа, который негативно отозвался о Дне Победы

В своем материале, опубликованном на портале "НГС.Новосибирск", Андрей Поздняков выступил против проведения парадов в честь праздника

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. СК по Новосибирской области начал проверку в связи со статьей в авторской колонке краеведа Андрея Позднякова в местном СМИ. В ней он выразил свое негативное отношение к празднованию Дня Победы, говорится в сообщении СК по региону.

В авторской колонке, опубликованной 7 мая на портале "НГС.Новосибирск", Поздняков выступает против проведения парадов. В пятницу Поздняков сообщил в СМИ, что его вызвали на допрос в рамках проверки по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".

"В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том что гражданином Андреем Поздняковым на одном из информационных ресурсов была опубликована статья о дискредитации памятных дат к 9 мая, в которой он выражает негативное отношение к празднованию Дня Великой Победы. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка, назначена судебная лингвистическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияНовосибирская область
Пандемия COVID-19
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