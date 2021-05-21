В Омске открывается специальная программа "Золотой маски", посвященная Достоевскому

ОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Специальная программа "Достоевский и театр" Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска", приуроченная к 200-летию знаменитого русского писателя, открывается в пятницу в Омске, где Достоевский провел несколько лет на каторге.

Проект "Достоевский и театр" "Золотой маски" стал одним из центральных событий в праздновании 200-летия со дня рождения знаменитого писателя. Программа проводится в Москве, где она открылась еще в феврале, и в Омске. Все представленные в рамках проекта постановки созданы по произведениям Достоевского.

"Прекрасно, что наш первый в этом году региональный фестиваль проводится именно в Омске. Он посвящен двухсотлетию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Спектакли, которые мы в этом году отобрали в программу Омска, перекликаются с теми, что сейчас идут в Москве. Мы специально задумали эту программу, она началась в Москве с февраля. Это либо премьеры этого сезона, либо номинанты и лауреаты ["Золотой Маски"] прошлых лет", - сказала журналистам генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина.

Официальную программу проекта откроет в Омске 22 мая спектакль "Страсти по Фоме" Театра Наций. В рамках фестиваля также будут представлены постановки "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы, "Кроткая" театра МТЮЗ, "Преступление и наказание" театра "Приют комедианта", "По ту сторону греха" театра балета Бориса Эйфмана и недавняя премьера Омского академического театра драмы "Свидригайлов. Сны".

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, для омских зрителей после пандемийного года фестиваль станет большим театральным праздником. "Пандемия нам всем сегодня показала, что жить без искусства и тех эмоций, которые оно вызывает, невозможно", - отметил глава региона. Как рассказал ТАСС директор Омского государственного академического театра драмы, на площадке которого проходит фестиваль, Виктор Лапухин, пандемия не отпугнула жителей города. "Почти на всех спектаклях аншлаг, билеты разобрали мгновенно", - уточнил он.

Директор омского музея им. Достоевского и известный исследователь творчества писателя Виктор Вайнерман отметил, что Достоевский начинал свой творческий путь именно с драм. "Думаю, направленность на драматургию осталась в его творчестве навсегда, - рассказал он. - Какое бы его произведение вы ни открыли, вы всегда в нем увидите сценическое действие. Эти внутренние монологи героев - это сплошная диалогичность (обращение к читателю), каждый герой символизирует собой определенное действие".

О Достоевском в Омске

На омской каторге писатель пробыл с 1850 по 1854 год. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где пробыл до 1859 года.

По словам Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге написаны и "Записки из Мертвого дома".