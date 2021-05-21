В Омске проведут раскопки на месте каторжного острога, где содержался Достоевский

ОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Археологические раскопки проведут на обнаруженном недавно фундаменте острога омской каторги, где содержался знаменитый русский писатель Федор Достоевский, двухсотлетие со дня рождения которого отмечают в России в этом году. Об этом рассказал в пятницу журналистам министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

"Недавно был открыт фундамент той самой казармы, где Достоевский был во время каторги. В этом году будем делать раскопки на этом месте, изучим его. И в этом же году на этом месте будет поставлен памятный знак, скульптура, символизирующая остатки именно этого острога", - сказал Трофимов.

Он отметил, что в Омске многие места помнят Достоевского. "К юбилейному году мы подошли с полной реставрацией памятника культуры ("Комендантский дом" 1799 года постройки), здания музея им. Достоевского. Мы два года делали полную реставрацию, и теперь оно именно в том виде, в каком было в XIX веке, каким его видел сам писатель", - рассказал министр.

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 года по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге написаны и "Записки из Мертвого дома".