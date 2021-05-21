В нескольких регионах Сибири в выходные ожидаются заморозки и снег

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Заморозки и снег с дождем ожидаются в ряде регионов Сибири в ночь на субботу. После выходных жителей региона ожидают резкое повышение температуры на 14-19 градусов и интенсивные дожди, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Красноярский край, юг Красноярского края, Хакасия и так далее - там на юге Центральной и Восточной Сибири фронт, вдоль него "заряды" снега вперемешку с дождем. Плюс большая часть региона окажется в зоне заморозков до 0 и минус 5 градусов, в горах - до минус 8 градусов. Вода будет замерзать", - сообщил он.

По словам метеоролога, на следующей неделе Сибирь ждет резкое потепление. Температура повыситься сразу на 14-19 градусов. "Но дожди пройдут - 70% [месячной нормы] выпадет за трое суток", - отметил Тишковец.