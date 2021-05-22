Около 3 млн рублей вложат в создание нового участка экотропы на острове Ольхон на Байкале

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" (управляет Прибайкальский национальным парком) вложит около 3 млн рублей в удлинение на 1 км маршрута туристической тропы на побережье Сарайского залива на острове Ольхон. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ Денис Банщиков.

"В этом году планируется строительство участка тропы через так называемый Шаманский лес, где растут реликтовые сосны, протяженностью около 1 км, дополнительной входной группы, организация на этом участке трех смотровых площадок, установка информационных стендов. В июне планируем начать работы по стройке, а осенью завершить. Нам были предоставлены средства гранта в размере 800 тыс. рублей. В целом мы определяем расчетную стоимость проекта в сумму порядка 2,5-3 млн рублей", - сказал Банщиков.

Грант в 800 тыс. рублей предоставил Всемирный фонд дикой природы. Остальную сумму составят деньги, которые ФГБУ собирает с туристов за посещение нацпарка. Сейчас идет проектирование нового участка тропы.

С 2017 года на Ольхоне на побережье Сарайского залив озера Байкал построили 1,8 км тропы - уложили деревянный настил, поставили входную группу со столиками для пикника, качелями, туалетами, контейнерами для мусора. В этом году также используют технологию деревянного настила.

"И по итогу получится кольцевой маршрут на Сарайском заливе - экологический, научно-познавательный, на стендах будет размещена информация о природном, туристском потенциале Прибайкальского национального парка, о редких растениях и животных. И виды красивые, и познавательно, и идти будет удобно. Маршрут могут использовать гиды, и мы будет применять его в нашей работе по экологическому просвещению подрастающего поколения", - пояснил Банщиков.

Как и в прошлом году, "Заповедное Прибайкалье" планирует привлечь к выполнению работ осужденных. "Мы сотрудничали с исправительной колонией. По качеству исполнения работ, по древесине нареканий не было, когда первый этап проекта делали. У них хороший ресурс по изготовлению на своей базе, есть пилорамы и постоянные трудовые ресурсы. А местные предприниматели в ходе первого этапа привлекались в качестве производителей монтажных работ непосредственно на местности. Планируем местных предпринимателей, которые работают на острове Ольхон, и в этот раз привлекать", - рассказал собеседник агентства.

Планы на будущее

"Мы посмотрим как будет проект развиваться, и в перспективе, может быть, даже сделаем где-то пирс, причал для небольших катеров. И с него будет выход непосредственно на тропу", - сказал Банщиков.

Кроме того, в будущем тропу планируется вывести к мысу Бурхан - известной достопримечательности, которая находится рядом с Сарайским заливом. Но это сделают уже после того, как будут найдены деньги на обустройство мыса.

Как сообщал ТАСС, рекультивация оврагов, благоустройство на мысе и строительство тропы от Сарайского пляжа к Бурхану оценивается в 24 млн рублей. Банщиков отметил, что проект предложен Министерству природных ресурсов и экологии РФ для включения в нацпроект "Экология", но со стороны федеральных властей решения пока нет.

"Этот проект мы не рассматриваем в качестве инвестиционного, потому что территория мыса Бурхан не должна быть платной, ведь это один из ключевых объектов природы Прибайкальского национального парка, на мировом уровне он известен как визитная карточка Байкала. Отдать инвестору на реализацию, чтобы он потом по 500 рублей брал за возможность посмотреть на памятник, - такого не планируется", - пояснил собеседник агентства.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.

Мыс Бурхан на острове Ольхон имеет статус государственного природно-исторического памятника, а также считается священным местом в связи с шаманскими обрядами, которые там проводились. На скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках, а также изображения шаманских бубнов. Мыс Бурхан является популярным местом у туристов, так как расположен близко к поселку Хужир, где останавливаются путешественники. Сразу за мысом находится Сарайский залив с песчаными дюнами и реликтовым лесом.