В городе Абаза в Хакасии стабилизировалась паводковая ситуация

ТАСС, 22 мая. Уровень воды в реке Абакан в городе Абаза, где по данным МЧС Республики Хакасия сложилась наиболее острая паводковая ситуация, упал ниже критического уровня. Как сообщил в субботу на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов, в городе остаются подтопленными 20 приусадебных и 82 дачных участка.

Накануне Коновалов сообщал о подтоплении в районе Абазы 134 приусадебных участков и 93 частных жилых домов.

"По состоянию на утро уровень воды в реке Абакан в районе Абазы ниже критического уровня, вода постепенно убывает, обстановка стабилизируется. Подтоплено 20 приусадебных участков и 82 дачных участка", - сказал Коновалов.

По его словам, в Аскизском районе подтоплен 101 приусадебный участок в шести поселениях, в Бейском районе - 36 приусадебных участков и 32 жилых дома. "Отмечен подъем уровня воды в реке в других муниципальных образованиях. Фиксируются подтопления в Алтайском районе. В Усть-Абаканском районе возможно подтопление нескольких десятков домов. В Абакане вода добралась до дачных сообществ, информация по подтоплениям уточняется", - рассказал глава региона. Он добавил, что на борьбу с паводком и оказание помощи населению направлены 359 человек и 163 единицы техники.

С 23:30 (19:30 мск) четверга в республике ввели режим ЧС. Паводок вызван осадками, совпавшими с таянием снега в горах.