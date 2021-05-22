Доход губернатора Новосибирской области уменьшился на 1 млн по сравнению с 2019 годом

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в 2020 году составил 5 млн рублей, в 2019 году он заработал 6 млн. Доход его супруги составил 1,7 млн рублей, что в 37 раз больше, чем 46 тыс. рублей, задекларированных по итогам 2019 года, следует из представленных на сайте регионального правительства сведений о доходах.

"Декларированный годовой доход - 1 706 241,32", - говорится в документе.

Супруга губернатора за 2019 год заработала 46 тыс. рублей. В ее пользовании находятся три квартиры общей площадью 301 кв. м., в собственности - доля в квартире площадью 122 кв. м. Несовершеннолетний ребенок губернатора также пользуется данными квартирами и владеет долей в квартире 122 кв. м.

Сам Травников заработал в 2020 году 5 млн при доходе 6 млн в 2019 году. В его собственности находится автомобиль Volkswagen Tiguan, две квартиры общей площадью 261 кв. м. В пользовании губернатора - две квартиры общей площадью 162 кв. м, одна из которых находится в долевой собственности, а также три гаражных бокса.