Число эвакуированных из-за паводка в Красноярском крае достигло 132

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Число эвакуированных из-за паводков в трех районах на юге Красноярского края увеличилось с 44 до 132. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В трех муниципальных образованиях (Ермаковский, Шушенский, Каратузский) остаются подтопленными в девяти населенных пунктах 184 приусадебных участка, 54 жилых дома. Эвакуировано 132 человека, из них 25 детей (размещены по родственникам), один человек в ПВР (пункт временного размещения), 49 дачных участков", - сообщили в ГУ МЧС.

Ранее главк сообщал, что из Каратузского района, где из-за паводка объявлен режим ЧС, эвакуированы и размещены по родственникам 44 человека.

В пресс-службе отметили, что на семи участках автодорог в Каратузском, Ирбейском и Ермаковском районах отмечается перелив воды. На борьбу с паводком и оказание помощи населению направлены 172 человека и 59 единиц техники, включая 84 сотрудника МЧС.