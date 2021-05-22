Пострадавшие в результате пожара в поселке Иркутской области получат по 105 тыс. рублей

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Пострадавшие в результате крупного пожара в поселке Дальний Иркутской области, где сгорело 28 домов и без жилья остались 14 человек, получат выплаты по 105 тыс. рублей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Материальная помощь попавшим в ЧС составит 5 тыс. рублей на каждого пострадавшего, единовременная денежная выплата за утрату имущества и предметов первой необходимости - по 100 тыс. рублей. В общей сумме на помощь пострадавшим из резервного фонда правительства Иркутской области выделят 1,47 млн рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что выплаты пострадавшие получат 26 мая.

В субботу в поселок отправили первую партию гуманитарной помощи от Министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области. Это постельные принадлежности, посуда, мелкая бытовая техника, продукты, предметы гигиены. В воскресенье отправят еще одну партию.

Пожар в поселке Дальний, где было 48 домов с населением 68 человек, начался днем 19 мая, его площадь составила 4,2 тыс. кв. м. Сгорели девять жилых домов и 19 нежилых. Пострадавших нет. В качестве предварительной причины пожара рассматривается обрыв проводов на линии электропередачи. СК возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Жилищный вопрос погорельцев будет решаться индивидуально с каждой семьей, так как некоторые из них хотят остаться, а другие - уехать из поселка.