В Омской области через 10 лет возобновили водное сообщение с крупным туристическим центром

ОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Омской области через 10 лет возобновили пассажирские перевозки по Иртышу в крупный туристический центр - поселок Большеречье, где расположены единственный в России сельский зоопарк и историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская". Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

"Сегодня от Воскресенского сквера в Большеречье отправился первый в 2021 году пассажирский теплоход "Заря". Осуществлять рейсы планируется до 1 октября. Последние рейсы в Большеречье водным транспортом осуществлялись почти 10 лет назад. По инициативе губернатора Омской области Александра Буркова перевозки были возобновлены", - сообщила пресс-служба.

Теплоход будет ходить два раза в неделю. Маршрут по Иртышу протяженностью 231 км займет 6 часов 10 минут в Большеречье и 7 часов 10 минут - в Омск.

Большеречье является одним из крупнейших туристических центров Омской области. Здесь размещен историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская" и единственный в России сельский зоопарк. По мнению директора зоопарка Юлии Сырецкой, открытие водного сообщения поспособствует популярности Большеречья у туристов. "Конечно, мы и сейчас не жалуемся, народу много, - сказала она. - Но путешествие на теплоходе само по себе привлечет людей. Особенно это касается гостей Омской области, у которых нет возможности добраться до нас на личном автомобиле".

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. животных со всего мира, из них 63 вида занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.

Музей-заповедник "Старина Сибирская" - единственный в Омской области музей-заповедник "живой истории". На территории комплекса находится пятнадцать построек 19 - начала 20 века, пять из которых являются памятниками истории и культуры регионального значения. Также в структуру музея-заповедника входят историко-этнографический музей и археологический и природный парк "Батаково".