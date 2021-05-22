Причиной загрязнения реки в Красноярске могли стать неисправные боновые заграждения ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Причиной появления масляного пятна на реке Теплой в Красноярске могли стать неисправные боновые заграждения на ТЭЦ-1, сообщила в субботу пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. По предварительным оценкам, масштаб выбросов в реку небольшой.

"По предварительным оценкам, масштаб выбросов небольшой. Количество загрязняющих веществ, попавших в реку, устанавливается. Наиболее вероятный источник загрязнения - Красноярская ТЭЦ-1. По мнению специалистов, причиной аварии могут быть неисправные боновые заграждения ТЭЦ", - сообщила пресс-служба.

В настоящий момент сотрудники краевого государственного казенного учреждения "Спасатель" устанавливают новые боновые заграждения на выходе с ТЭЦ, а также в устье реки Теплой. "Угрозы попадания нефтепродуктов в реку Березовку и [оттуда в] Енисей нет. В дальнейшем акваторию реки Теплой будут обрабатывать сорбентом", - отметили в правительстве.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил принять срочные меры для предотвращения ущерба окружающей среде и определить виновных. "Моя позиция по поводу ответственности предприятий за нанесение экологического ущерба однозначна: виновные в каждой аварии будут установлены и наказаны", - цитирует пресс-служба главу региона.

По факту обнаружения масляного пятна прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, выброс в реку идет из ливневой трубы с территории ТЭЦ. Следственные органы инициировали передачу материалов проверки из полиции в следственные органы. В пресс-службе группы "Сибирская генерирующая компания" (СГК), которой принадлежит ТЭЦ-1, сообщили, что специальную комиссия произведет забор проб воды на входе и выходе из обводного канала. В компании отметили, что загрязняющее вещество могло попасть в воду за пределами станции.