Испытание установки для лечения сложных видов рака хотят начать в Новосибирске в 2023 году

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Институт ядерной физики СО РАН планирует в 2023 году начать клинические испытания установки для лечения рака по перспективному методу бор-нейтронозахватной терапии, ее финансирование поручил предусмотреть премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил ТАСС в субботу в кулуарах марафона "Новое знание" директор института, академик РАН Павел Логачев.

"Та сумма, которую мы назвали, - 800 млн рублей до конца 2022 года - это действительно абсолютный минимум, который необходим, чтобы завершить основные мероприятия по подготовке к клиническим испытаниям на людях, которые могут начаться в начале 2023 года", - сказал Логачев.

Он уточнил, что институт подготовил для Министерства науки и высшего образования РФ заявку на бюджетное финансирование этого направления. При этом важно придерживаться заключенных договоренностей с властями: 600 млн рублей необходимо получить в этом году, еще 200 млн рублей - в следующем. Если схема финансирования будет иной, то провести испытания к назначенному сроку будет невозможно.

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область поручил Минобрнауки РФ, Минфину и Минэкономразвития проработать предложения по финансированию обновления опытной и экспериментальной производственной базы Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН, в том числе для исследований в области бор-нейтронозахватной терапии рака. Позднее стало известно, что новосибирские ученые в 2021 году получат из резервного фонда правительства РФ 200 млн рублей.

Бор-нейтронозахватная терапия - это способ избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Зарубежные ученые используют для доставки бора в опухолевую ткань борфенилаланин и боркаптат натрия, но некоторое количество этих препаратов может попасть в здоровые ткани, что приводит к их повреждению. Российские ученые создают альтернативные таргетные препараты для БНЗТ, в частности, на основе альбумина.