Первый глемпинг-парк будет открыт на берегу самого большого озера Кузбасса этим летом

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Первый в Кузбассе глемпинг-парк - благоустроенный туристический палаточный городок комфорт-класса - будет открыт летом на берегу самого большого озера Большой Берчикуль на севере региона. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве туризма и молодежной политики Кемеровской области.

"Этим летом на берегу озера Большой Берчикуль открывается первый глемпинг-парк - 6 глемпов для комфортного проживания рядом с самым большим озером Кузбасса. Количество глемпов будет увеличиваться и в ближайшем будущем Большой Берчикуль станет одной из ключевых точек притяжения туристов на севере Кузбасса", - рассказали в министерстве, отметив, что необходимая инфраструктура уже построена.

Озеро Большой Берчикуль расположено в Тисульском районе на севере Кузбасса в 240 км от Кемерова и вдали от крупных промышленных предприятий. На дне Берчикуля имеются отложения лечебных грязей, также в озере водится много рыбы, благодаря чему оно популярно среди любителей рыбалки. В перспективе здесь планируется создать большой лечебный экокурорт для внутреннего туризма. Общая сумма планируемых инвестиций в проект оценивается в более чем 90 млн рублей со сроком окупаемости до пяти лет. В министерстве отметили, что рассчитывают на помощь Ростуризма при развитии туристического потенциала данной территории.

Кроме Большого Берчикуля, новые маршруты для летнего отдыха в Кузбассе будут открыты в Таштагольском районе, Междуреченске, Гурьевске, Крапивинском районе. Областные власти намерены сделать туризм в Кемеровской области в теплое время года таким же популярным, как и в зимний период. Так, в горнолыжном комплексе Шерегеш туристам будут доступны экологические тропы и сплавы, предлагаются маршруты на квадроциклах, рыбалка, велопрогулки, при отелях будут открыты бассейны. Пакетные туры не летний отдых в Шерегеше российским туристам предлагают туроператоры "Pegas" и "TUI". Кроме того, будет действовать запущенный в мае четырехдневный брендовый тур по Кузбассу.