Вода ушла из подтопленного села Сыстыг-Хем в Туве

ТАСС, 23 мая. Уровень реки Сыстыг-Хем снизился, освободив от воды дома и участки в селе Сыстыг-Хем Тоджинского района Тувы. Об этом сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

В четверг из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке, подтопило девять жилых домов и 18 придомовых территорий села Сыстыг-Хем. Для эвакуации населения с труднодоступной местности применялась авиация, было эвакуировано 52 человека, в том числе 22 ребенка.

"Уровень воды на р. Сыстыг-Хем Тоджинского кожууна с начала подъема воды снизился на 34 см, подтопленных домов и придомовых территорий нет", - сообщили в службе.

Село Сыстыг-Хем расположено на востоке Тувы, имеет только водные и воздушные пути сообщения.

Сильные дожди привели к повышению уровня воды в реках республики. Ранее врио главы республики Владислав Ховалыг объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.