В Туве объявили штормовое предупреждение на 24-25 мая

ТАСС, 23 мая. Сильный ветер и дожди ожидаются днем в понедельник и в ночью вторника в Туве, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в воскресенье сообщила республиканская служба ГО и ЧС.

"Штормовое предупреждение об опасных явлениях погоды. Днем 24 мая и ночью 25 мая местами по Республике Тыва ожидается сильные и очень сильные дожди, грозы, град, очень сильный северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сообщили в службе.

Сильные дожди на прошлой неделе привели к повышению уровня воды в реках республики и подтоплениям в ряде населенных пунктов. В четверг врио главы республики Владислав Ховалыг объявил о введении режима "чрезвычайной ситуации".

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера.