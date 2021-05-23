Вода ушла с подтопленных дорог в Хакасии

ТАСС, 23 мая. Переливы воды через пять участков дорог в Хакасии, где из-за паводка введен режим ЧС, ликвидированы. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

"На всех республиканских и межмуниципальных автодорогах Хакасии переливы воды через проезжую часть ликвидированы. Самая тяжелая обстановка наблюдалась в Аскизском районе", - говорится в сообщении.

К настоящему моменту дорожники уже восстановили движение на размытых участках дорог. "На автодороге Полтаков - Усть-Таштып полностью восстановлен размытый участок. Дорожники в экстренном порядке установили две водопропускные трубы и вновь отсыпали дорожное полотно", - сообщила пресс-служба. Движение также восстановлено на автодорогах Белый Яр - Аршаново - Бея, Абаза - Малые Арбаты, Абакан - Ак-Довурак, Таштып - Карагай.

Остается закрытым проезд по мосту на автодороге Кубайка - Малый Анзас, где из-за подмыва берега обрушился один из пролетов. Восстановление сооружения начнется после спада воды в реке.

Как ранее сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов, пик паводка в Хакасии пройден, уровень воды в реках стал снижаться. В регионе остаются подтопленными 100 жилых домов, 456 приусадебных и 66 дачных участков в городах Абаза и Абакан, Аскизском, Алтайском и Бейском районах. Угрозы жизни населения нет. Для ликвидации последствий паводка в республике задействована группировка из 360 человек и 157 единиц техники.