В Кемерове открывается выездная сессия Евразийского женского форума

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Второй женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19" в понедельник откроется в Кемерове, в течение двух дней - 24-25 мая - обсудят вопросы глобальных изменений в разных сферах жизни на фоне пандемии коронавируса.

"Участницами форума станут не только женщины, занимающие руководящие должности, но и простые труженицы, которые своим трудом, общественной деятельностью являются примером и образцом для всех нас", - сообщила журналистам организатор мероприятия, руководитель совета по попечительству в соцсфере Кузбасса Анна Цивилева.

Главным местом проведения форума станет Ледовый дворец "Кузбасс", в нем будут работать 10 площадок. На форуме пройдет пленарное заседание с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, выступят одна из ключевых фигур IТ-отрасли Наталья Касперская, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных Дина Кирнарская, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, известный исследователь, маркетолог и философ Аркадий Цукер.

Специально на женский форум был приглашен австралиец Ник Вуйчич. Он родился без рук и ног, но ведет активный образ жизни, пишет книги и выступает, помогая людям принять свои недостатки. Всего на форуме выступят 148 спикеров.

Ожидается участие представителей 15 стран, представители из семи зарубежных государств будут участвовать в сессии онлайн. Как ранее сообщала Цивилева, число очных участников в этом году составит две тысячи человек, что почти втрое больше числа гостей первого женского форума.

Мероприятие проходит в рамках подготовки к III Евразийскому женскому форуму, который состоится с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Помимо вопросов профилактики и реабилитации после COVID-19, на форуме затронут проблемы здоровья работающих женщин в целом. Также темами дискуссии станут развитие промышленности, изменения в сферах здравоохранения, образования, культуры, последние тенденции в развитии индустрии спорта, строительстве, туризме, безопасности в соцсетях.