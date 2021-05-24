Будущее журналистики в постпандемическом мире обсудят на сибирском медиафоруме

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Участники третьего Сибирского медиафорума в понедельник обсудят в Новосибирске вопросы развития рынков локальных СМИ, сохранения профессиональных стандартов журналистики, экосистемы новых коммуникаций в условиях постпандемического мира. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.

"Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на все сферы нашей жизни. И от журналистов в этот сложный период требовались дополнительные навыки и более обширные цифровые компетенции. В то же время особую важность приобрела достоверность распространяемой информации. Именно поэтому дискуссия на форуме будет посвящена будущему журналистики в постпандемическом мире. В том числе планируется рассмотреть вопросы развития рынков локальных СМИ, сохранения профессиональных стандартов журналистики, а также экосистемы новых коммуникаций, как нового формата взаимодействия маркетинга, PR и журналистики", - сообщили организаторы.

Участие в форуме примут представители медиасферы из всех регионов Сибири. Главными спикерами станут: руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко, управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, заместитель генерального директора по работе с регионами компании "Национальный Рекламный Альянс" Виктор Иссерс, техноблогер Валентин Петухов. С их участием пройдет обсуждение новых возможностей доступа к аудитории, общественных и технологических трендов. Отдельное внимание будет уделено вопросам того, как локальным СМИ сохранить себя на волне глобализации, как экосистемы становятся новым каналом коммуникаций и каким станет цифровое будущее медиасферы.

Вместе с этим в рамках форума будет работать выставка креативных индустрий и медийных проектов. Так, группа компаний "Елка девелопмент" вместе с ТАСС представят экспозицию, посвященную искусству фотожурналистики. Томский государственный университет презентует проекты молодых журналистов, фотографов, документалистов и дизайнеров о человеке в Сибири.

"В интерактивном формате пройдет презентация инициатив Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), направленных на повышение уровня знаний граждан России об уникальной и неповторимой Арктике. В их числе: интернет-телевидение Арктика-2035, в эфире которого эксперты, аналитики и жители арктических регионов делятся новостями о Крайнем Севере; ПОРА в Арктику - в ходе интерактивных прямых эфиров на базе стримингового сервиса OKlive корреспонденты из Заполярья рассказывают о достопримечательностях арктических городов, культуре и традициях коренных народов", - сообщили организаторы.

Третий Сибирский медиафорум пройдет при поддержке полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. ТАСС является информационным партнером медиафорума.