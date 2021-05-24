Школьниц, пропавших из алтайского интерната, нашли живыми

ТАСС, 24 мая. Сотрудники полиции в Горно-Алтайске нашли двух воспитанниц школы-интерната, которые более недели назад самовольно ушли с занятий и пропали, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД РФ по Республике Алтай.

"Сотрудники полиции установили местонахождение двух несовершеннолетних девушек, которые 14 мая самовольно покинули стены школы-интерната №1 для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей им. Г. К. Жукова. Воспитанниц специализированного учреждения нашли на одной из улиц Горно-Алтайска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время девушки уже возвращены в учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту полицией проводится проверка: полицейские намерены установить обстоятельства, по которым уход детей из учреждения стал возможным.

Школьницы ушли из школы-интерната днем 14 мая после урока физкультуры. Работники учреждения в тот же день обратились в правоохранительные органы. После нескольких дней безрезультатных поисков следователями регионального следственного управления СК РФ было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Девочки ранее также уходили из интерната, но всегда возвращались самостоятельно. Следователи намерены проверить эффективность профилактической работы в интернате.