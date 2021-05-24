Матвиенко осмотрела пункт вакцинации от коронавируса, открывшийся в аэропорту Кемерова

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Первый временный пункт вакцинации от коронавируса открылся на базе терминала международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове, чтобы улетающие пассажиры смогли привиться от COVID-19. Его осмотрела прибывшая в Кузбасс председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Прививочный кабинет расположен в зоне вылета перед пунктом прохождения досмотра. В кабинете работают врач и медсестра, есть необходимое оборудование для хранения вакцины и медицинского осмотра пациентов. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что сегодня на территории региона работают уже 188 пунктов вакцинации.

"Вы молодцы, вы одни из лидеров", - отметила Матвиенко.

Главврач Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн, медики которого работают в аэропорту, Андрей Иванов рассказал, что в пункте вакцинации есть все три российские вакцины - "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона". Препарат для вакцинации выбирают в зависимости от возраста, медицинских показаний, также учитываются пожелания самих пациентов.

"Уже есть желающие привиться и среди пассажиров, и среди работников аэропорта", - сказал Иванов ТАСС.

По официальным данным Минздрава Кузбасса, в регионе от коронавируса привиты уже свыше 244 тыс. человек, в том числе более 109 тыс. граждан старше 60 лет. С начала пандемии коронавирусом в области заразились более 36,5 тыс. человек: 35,2 тыс. выздоровели, 707 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.