Новосибирские власти проверят дороги, сданные подрядчиками - фигурантами уголовного дела

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Новосибирский Минтранс проведет проверку качества дорог, сданных тремя подрядчиками, являющимися фигурантами возбужденного ранее уголовного дела о коррупции в дорожной отрасли региона. Об этом сообщил во время оперативного совещания облправительства в понедельник глава ведомства Анатолий Костылевский.

В марте Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. В декабре прошлого года по подозрению в коррупции также были задержаны глава ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаил Чуманов, его брат и представители коммерческих компаний.

"То, что касается уголовного дела, Минтрансом принято решение о том, что мы перепроверим все эти три организации, которые являются фигурантами данного дела, все объемы, которые приняты в эксплуатацию в прошлом году", - сказал Костылевский.

Ранее, по данным следствия, Ставицкий предложил Чуманову передавать ему взятки в виде денег и услуг за способствование финансированию по госконтрактам для выполнения планов, а также за общее покровительство по службе. С октября 2019-го по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей.

23 декабря 2020 года Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки на суммы 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.