Школьников в Туве во время паводка на экзамены доставляют на катерах МЧС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Школьников из труднодоступных сел в Туве, где из-за паводка приостановлена работа паромов, доставляют на государственную итоговую аттестацию на катерах МЧС, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Тувы.

"Из-за резкого подъема воды в реках, вызванного таянием снегов в тайге и обильными дождями, местные власти приняли решение приостановить работу паромных переправ. Поэтому возникли трудности с доставкой в экзаменационные пункты детей из сел, сообщение с которыми обеспечивалось паромами. Однако проблему удалось решить с помощью регионального управления МЧС России. Сотрудники ее подразделения - государственной инспекции по маломерным судам - согласились переправить детей из отрезанных паводком сел на своих катерах", - сообщили в пресс-службе.

Из села Ырбан школьники доставлены по Енисею в райцентр Тоора-Хем, где открыт экзаменационный пункт. Такие же переправы будут организованы для детей из сел Эйлиг-Хем, Кок-Хаак, Бурен-Бай-Хаак и Ильинка.

Перевозка осуществляется с письменного разрешения родителей. По данным Минобрнауки Тувы, часть родителей не дала согласия на перевозку детей катерами. Для этих школьников экзамены будут проведены в другие дни.