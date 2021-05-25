В Новосибирске определят границы лесного парка "Заельцовский бор" до конца года

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Границы лесного парка "Заельцовский бор", который создается в Новосибирске для защиты крупного лесного массива от застройки, будут определены до конца года. Предварительно, его площадь оценивается в 9,3 тыс. га, сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

В феврале депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли законопроект, который наделяет власти полномочиями по созданию на территории зеленых зон региона новой особо охраняемой природной территории - лесных парков. Это поможет защитить их от застройки и вырубки леса. Как отмечал губернатор Андрей Травников, в Новосибирской области впервые приняли комплексный акт по защите городских зеленых зон.

"Постановление о предварительном резервировании данных участков для создания лесного парка "Заельцовский бор" принято. В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по уточнению границ и экологическому обоснованию этой территории. Площадь составила 9,3 тыс. га, а после проведения процедур она либо увеличится, либо уменьшится, потому что будет проведено обследование, межевание. До конца года мы эти все вопросы решим", - сказал Шрейдер.

Он добавил, после этого власти подготовят постановление правительства о создании особо охраняемой природной территории, где будет подписан конкретный режим, вплоть до зонирования. "В следующем году это будет полноценно функционировать как лесной парк", - пояснил собеседник агентства.

Заельцовский бор - крупный лесной массив на западе Новосибирска, где на территории естественного соснового леса расположено место отдыха горожан - парк культуры и отдыха регионального значения "Заельцовский". 15 апреля он был закрыт на реконструкцию. Там планируется создать зоны для просмотра кино под открытым небом, оборудовать эко- и этнотропы, а также конные маршруты, открыть памп-парк для велосипедистов. Также будут предусмотрены спортивные и детские площадки, доступные для маломобильных групп населения.