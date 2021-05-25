В ДТП с автобусом под Норильском пострадали шесть человек

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы при столкновении автобуса с тягачом на трассе Норильск - Талнах на севере Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительной информации, в 06:45 (02:45 мск) на 3-м км дороги Норильск - Талнах тягач с тралом по причине заноса задней оси допустил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшемся во встречном направлении из Норильска в Талнах. Автобус, находившийся на заказном маршруте, перевозил рабочих. В настоящее время за медицинской помощью обратились шесть пассажиров автобуса", - сообщил представитель ведомства. Всего в автобусе, по данным МВД, находилось 30 человек.

В региональном Минздраве ТАСС сообщили, что после ДТП госпитализировали четырех человек.

"Шесть пострадавших, из них двум госпитализация не потребовалась, их отпустили домой на амбулаторное лечение. Четыре человека госпитализированы, состояние средней тяжести", - сказал представитель ведомства.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. По информации пресс-службы мэрии Норильска, из-за аварии на трассе в районе реки Наледная было прекращено движение для всех видов транспорта. Сейчас оно восстановлено.