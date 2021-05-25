В Красноярском крае 7,5 тыс. жителей отдаленных поселков остались без электричества

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Восемь населенных пунктов на севере Красноярского края с 7,5 тыс. жителей остались без электричества, сообщило во вторник ГУ МЧС по региону.

"Енисейский район, нарушение электроснабжение, под отключение попали восемь населенных [пунктов:] Епишено, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово, Высокогорск, 1 065 домов с населением 7 500 человек, 21 социально-значимый объект", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании "Россети Сибирь" сообщили ТАСС, что провода линии электропередачи 110 кВ "Енисейская - Елишино - Подтесово", которая идет через Енисей, оборвал плавучий кран, смонтированный на барже.

"Часть потребителей запитали от резервных источников. Аварийно-восстановительные работы ведутся "Россети Сибирь" и "КрасЭко", - сообщил собеседник агентства, добавив, что необходимо тянуть провода через Енисей.

Это отдаленные поселки, расположенные на правом берегу Енисея на севере региона.