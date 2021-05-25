На завод станков в Новосибирске поступил второй транш для погашения долга по зарплате

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Второй транш поступил на завод "Тяжстанкогидропресс", одного из крупнейших производителей станков в России, для погашения долга по зарплате перед сотрудниками, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Новосибирской области.

В марте в связи с долгами завод был на месяц отключен от электроснабжения, с ноября 2020 по апрель 2021 года не выплачивались зарплаты. Ростехнадзор остановил один из цехов, счета в двух банках арестовала УФНС. Ранее сообщалось также о намерении руководства завода уволить к июлю до 80% штата, а долг перед сотрудниками за март оплатить за счет средств от заказа стоимостью около 10 млн рублей.

"Второй транш размером 5 млн рублей поступил на предприятие - эти средства будут направлены в том числе на погашение задолженности по зарплатам за апрель. Напомним, первый транш размером 4,6 млн рублей также поступил на предприятие несколькими днями ранее", - говорится в сообщении.

Как сообщал гендиректор завода Амир Мифтахов, 7 мая предприятие отгрузило продукции АО "Выксунский металлургический завод" на сумму 10 млн рублей. Для стабильной работы завода на свои рабочие места возвращены 11 работников. В апреле состоялось совещание с участием представителей Минпромторга России, госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", правительства Новосибирской области, руководства "Тяжстанкогидропресс" и представителей кредитора "БКС Банка", по итогам которого принято решение о подготовке коммерческих предложений для инвесторов.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработных плат сотрудникам "Тяжстанкогидропресса". По данным следствия, с ноября 2020 по апрель 2021 года руководство предприятия не платило сотрудникам заработные платы. Общая задолженность перед 307 сотрудниками составила более 17 млн рублей. В настоящее время погашено 11,2 млн рублей. На предприятии проводились обыски, изымалась бухгалтерская документация.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.