В Алтайском крае вдвое увеличат число соцконтрактов для помощи жителям

БАРНАУЛ, 25 мая. /ТАСС/. Более 6 тыс. социальных контрактов планируют заключить в 2021 году в Алтайском крае для помощи жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На эти цели регион направит более 370 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социальной защиты края Наталью Оськину.

"В этом году необходимо будет заключить более 6 тыс. контрактов. Таким образом, количество социальных контрактов для заключения с жителями края через органы социальной защиты населения увеличится в два раза. На эти цели дополнительно выделено 130 млн рублей из федерального бюджета. На текущий год на реализацию программы по заключению социальных контрактов с населением нам было выделено из федерального бюджета 246 млн рублей", - цитирует пресс-служба Оськину.

В этом году в регионе заключили уже более 2 тыс. социальных контрактов в 50 территориях края. На меру поддержки направлено более 52 млн рублей.

С 2020 года Алтайский край вошел в перечень пилотных регионов по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта. С 2021 года основными мероприятиями по реализации программы социальной адаптации являются поиск работы, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства.