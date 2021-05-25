В Кемерово задержали мужчину, убившего и расчленившего девушку

ТАСС, 25 мая Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, обвиняемого в расчленении пропавшей около недели назад девушки. Его заключили под стражу и назначили психолого-психиатрическую экспертизу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления СК РФ по области.

Сообщение о пропаже 21-летней девушки поступило 19 мая. Как сообщалось ранее в социальных сетях, вскоре в канализации были найдены частицы кожи и волосы с бурыми следами. Экспертиза установила, что они принадлежат пропавшей девушке.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области 25-летнему жителю города Кемерово предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначен ряд экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая", - говорится в сообщении.

Согласно признательным показаниям, который дал 25-летний обвиняемый, он, разозлившись, ударил девушку гантелей по голове, и когда удостоверился, что она не подает признаков жизни, расчленил тело, а затем в пакетах вынес его в мусорный бак. В ходе обыска следователи нашли предполагаемое орудие преступления и одежду, в которой, предположительно, совершил преступление мужчина. По данным следствия, ссора произошла на почве ревности.