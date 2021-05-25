В Приангарье организовали вакцинацию от коронавируса в садоводствах

ИРКУТСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области организовали вакцинацию от нового коронавируса в садоводствах, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Пункты вакцинации от COVID-19 начали работать в садоводствах региона. <...> Жителей садоводств Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов прививают выездные бригады медицинских работников. В Шелеховском районе уже вакцинировано порядка 500 дачников", - говорится в сообщении.

Ранее мобильные пункты вакцинации были организованы в торговых центрах и вузах.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 25 мая подтверждено 69 311 случаев заражения. За время пандемии 67 304 пациента выздоровели, 2 540 умерли. Вакцинированы более 250 тыс. человек. При этом оба этапа вакцинации прошли более 180 тыс. человек.