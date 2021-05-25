Защита экс-директора компании-владельца "Зимней вишни" считает, что ее вина не доказана

КЕМЕРОВО, 25 мая. /ТАСС/. Защита бывшего гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" (основной собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлии Богдановой, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТРЦ, считает, что в судебных заседаниях вина подсудимой не доказана. Об этом сообщила в ходе судебных прений адвокат Богдановой Людмила Левашова.

"Она [Богданова] не могла умышленно игнорировать требования пожарной безопасности. По моему мнению, ее вина в совершении преступлений не нашла своего подтверждения", - сказала в заседании Заводского районного суда Кемерова Левашова.

Защита считает, что Богданову привлекают к вине дважды за одно и тоже преступление по статьям 238 и 219 УК РФ.

Защита считает, что Богданову привлекают к вине дважды за одно и тоже преступление по статьям 238 и 219 УК РФ. По словам адвоката, ни она, ни "Кемеровский кондитерский комбинат" не оказывали услуг детям и не получали никаких доходов, о которых упоминала сторона обвинения. Левашова отметила, что гособвинение, запрашивая наказание для Богдановой, не учло ни частичное признание ей вины, ни возмещение ущерба 18 потерпевшим из личных сбережений, ни наличие у подсудимой хронических заболеваний. Ранее прокурор, выступая в прениях, в числе смягчающих обстоятельств упомянул только то, что Богданова имеет несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, по мнению защиты, наличие нескольких уголовных дел, связанных с пожаром и предшествовавшими ему событиями, смазывает общую картину случившегося и не позволяет установить роль всех подсудимых в ней. Так, отметила Левашова, бывшему гендиректору "Зимней вишни" Вячеславу Вишневскому (его дело рассматривается судом отдельно - прим. ТАСС) предъявлено обвинение только в даче взятки, хотя реконструкция ТЦ со всеми допущенными нарушениями проводилась при нем, а Богданова на тот момент вообще не работала в компании.

О процессе

Заводский районный суд в середине мая текущего года после двух лет судебного следствия по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" перешел к прениям. Обвиняемыми по делу проходят руководство ТРЦ, пожарные, охранник, а также представители компании, которая устанавливала пожарную сигнализацию в здании "Зимней вишни". Государственный обвинитель, выступая ранее в суде, попросил для Богдановой 14,5 года в колонии общего режима.

Богдановой вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). По версии гособвинения, она знала о многочисленных нарушениях пожарной безопасности в ТРЦ, в том числе о неисправной работе пожарной сигнализации, но не предприняла мер для их устранения.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.