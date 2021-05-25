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Воду отключили в шести районах Омской области из-за повреждения трубопровода

Без водоснабжения остались более 30 тыс. человек

ТАСС, 25 мая.  Холодную воду из-за прорыва на магистральном трубопроводе отключили в шести районах Омской области, где проживает более 30 тыс. человек, сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "Омскоблводопровод" Алексей Калиновский.

"Холодную воду мы отключили по причине того, что у нас в районе 09:30 утра (4:30 мск) на трубе 720 мм выскочило подземное повреждение, характер - продольная трещина, износ трубы", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что в течение нескольких часов водоснабжение будет восстановленно.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго Омской области, решение остановить основные насосные станции связано с целью сохранения воды и эффективного запуска водопровода. По данным синоптиков, в регионе стоит температура плюс 35 градусов.

"В случае острой необходимости на любой объект подадут воду локально. Водоснабжение в жилых домах отсутствует, но садики и школы снабжены водой", - добавили в министерстве.

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