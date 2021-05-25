Сибирскую компанию заподозрили в хищении субсидии на обращение с ТКО в Томской области

ТОМСК, 25 мая. /ТАСС/. Экс-оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в трех районах и городе Томской области ООО "Экология-Новосибирск", по версии следственных органов, подал ложные документы на субсидию по нацпроекту "Экология", незаконно получив таким образом 8,5 млн рублей. Сотрудники СК по региону по итогам проверки областных прокуратуры и УФСБ возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области с ООО "Экология-Новосибирск" заключено соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию расходов, понесенных в связи с осуществлением деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для подтверждения понесенных затрат главному распорядителю бюджетных средств умышленно предоставлены недостоверные сведения о понесенных расходах, что повлекло неправомерное получение средств государственной поддержки в размере более 8,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводила проверку по материалам регионального УФСБ, результаты направлены в СК по Томской области. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Как уточнили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области, по данному уголовному делу задержан подозреваемый - директор томского филиала "Экология-Новосибирск". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем директоре филиала - бизнесмене Сергее Шевченко. Свидетелем по делу проходит и. о. главы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов. Ранее ряд местных СМИ сообщал, что он также задержан.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО в Шегарском, Бакчарском, Кожевниковском районах и городе Кедровом Томской области был присвоен новосибирской компании в июле 2020 года. В январе 2021 года она покинула регион, в компании причины ухода ТАСС не назвали.