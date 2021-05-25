Почти 170 заявок поступило на Шукшинский кинофестиваль на Алтае

БАРНАУЛ, 25 МАЯ. /ТАСС./ Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", который в прошлом году в очном формате отменили из-за коронавируса, возобновлен в 2021 году в традиционном формате: он пройдет с 20 по 24 июля. На главное мероприятие Шукшинских дней, Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, поступило почти 170 заявок из разных стран, сообщила на пресс-конференции во вторник министру культуры региона Елена Безрукова.

"В настоящее время формируется программа фестиваля, завершился прием заявок на кинофестиваль. Оргкомитет принял 26 заявок на полный метр и 140 заявок на короткий метр. Мы получили заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и других. Также есть заявки от зарубежных кинематографистов - из Ирана, Латвии, Украины. Есть и фильмы совместного производства с такими странами как Италия, Бельгия, Китай, Испания, Индонезия", - сказала Безрукова.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирован показ спектакля "Вражда" с участием Елены Яковлевой. В числе ожидаемых участников фестиваля режиссер и актер Кирилл Зайцев, прозаик Григорий Служитель.

"Впервые в истории фестиваля мы запланировали показ спектакля в очень интересном формате. Речь идет о спектакле по произведению Григория Служителя. Будет организован показ спектакля, а после него у зрителей будет возможность обсудить спектакль с самим автором. Это довольно необычно", - подчеркнула Безрукова.

Кинофестиваль откроется фильмом "Земля Эльзы", который снимали в том числе в Алтайском крае.

О фестивале

Всероссийские Шукшинские дни на Алтае в этом году пройдут в 45-й раз. Кинофестиваль открывается в Барнауле и завершается на горе Пикет на малой родине Шукшина в селе Сростки. Фильм-лауреат традиционно получает приз - вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже. Также вручаются призы за лучший игровой короткометражный фильм, вазу получает и лауреат Шукшинской литературной премии. Кинофестиваль проходит при финансовой поддержке Минкультуры РФ.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки".