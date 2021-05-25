Кемеровский "Азот" запустил первое в РФ экологичное производство азотной кислоты

КЕМЕРОВО, 25 мая. /ТАСС/. Первое в России производство азотной кислоты, которое работает без выбросов в атмосферу угарного газа, запущено во вторник на крупнейшем за Уралом химическом заводе "Азот" в Кемерове. Модернизация предприятия поможет улучшить экологическую обстановку в областном центре, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

"Применяемая на новом производстве технология позволит полностью исключить выбросы в атмосферный воздух оксида углерода, а показатели диоксида азота будут в три раза ниже допустимых норм. К 2026 году "Азот" планирует снизить производственные выбросы всех своих цехов в два раза. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку в областном центре", - сказал на открытии нового производства губернатор Сергей Цивилев.

Производственная мощность нового технологического комплекса составляет порядка 500 тонн безводной азотной кислоты в сутки. В основе его работы уникальная технология от международной инжиринговой компании KBR, которая включена в перечень наилучших доступных технологий в области экологии. Строительно-монтажные работы заняли два года. Выход нового производства на проектную мощность позволит предприятию значительно увеличить выпуск аммиачной селитры, при производстве которой азотная кислота используется в качестве ключевого компонента.

"По своим масштабам пуск новой установки для нашего предприятия соизмерим с возведением первых крупнотоннажных агрегатов завода, последний из которых был открыт более 35 лет назад. Проект осуществлен в рамках программы развития предприятия стоимостью 29 миллиардов рублей, стартовавшей в 2018 году. Запуск нового производства позволил создать 15 современных рабочих мест и после выхода цеха на производственную мощность увеличит выпуск аммиачной селитры на 20%", - отметил на открытии генеральный директор "Азота" Игорь Безух.

"Азот" (входит в состав АО "СДС Азот") - крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей, является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока. Также "Азот" производит 30% общего объема капролактама в России.