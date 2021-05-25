Первая партия новой вакцины от коронавируса "Ковивак" поступила в Томскую область

ТОМСК, 25 мая. /ТАСС/. Первая партия из 780 доз вакцины "Ковивак", новой разработки от ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, поступила в Томскую область. В ближайшие два дня ее распределят по медучреждениям региона, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В Томскую область поступила очередная партия в 2,1 тыс. доз вакцины против СOVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) и 780 доз новой вакцины "Ковивак", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение двух дней новая вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями региона. В первую очередь ее получат больницы, которые практически полностью израсходовали запасы других препаратов.

Также сообщается, что за весь период прививочной кампании от CОVID-19 в Томскую область поступило чуть более 113 тыс. доз вакцины. Первым компонентом вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" привились 99 633 человека, 71 711 жителей региона уже завершили иммунизацию. Таким образом, в Томской области доля привитых среди взрослого населения, подлежащего вакцинации, составляет 20%.

По данным областной администрации, в Томской области зарегистрировано 32 714 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (27 за последние сутки), 31 609 человек выздоровели, 431 - умер.

Вакцина "Ковивак" была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Она разработана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, разрешенной к широкому применению в нашей стране после "Спутника V" от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и "ЭпиВакКороны", разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. "Ковивак" производится на основе цельного неактивированного коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от двух других вакцин, сделанных с помощью современных методов генной инженерии, эта относится к разряду классических, используемых сотни лет.