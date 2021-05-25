Выставка о промышленном развитии Кузбасса с полотнами из Третьяковки открылась в Кемерове

КЕМЕРОВО, 25 мая. /ТАСС/. Выставка "Строим Кузбасс, строим страну!", рассказывающая об истории промышленного становления Кемеровской области, открылась в областном центре в рамках выездной сессии Евразийского женского форума. Экспозиция, часть которой ранее была представлена в Третьяковской галерее, пополнилась полотнами из этого музея, в частности, картиной одного из ярких представителей русского авангарда Александра Дейнеки, сообщила журналистам директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств Лариса Мызина.

"Выставка расширена, в Кемерово она пришла в видоизмененном виде, она называется "Строим Кузбасс, строим страну". Добавились работы из Государственной Третьяковской галереи, шедевр [художника Александра] Дейнеки "На стройке", добавились работы из собрания "РОСИЗО" - более 20 живописных шедевров", - сказала Мызина.

Она пояснила, что выставка состоит из 83 полотен, выполненных в 1920-1930-х годах и рассказывающих о трудовом подвиге того времени. "Самые великие советские художники выезжали в Кузбасс. Считалось за честь побывать на Кузнецком металлургическом комбинате, сделать зарисовки, а затем создавать гигантские полотна", - отметила Мызина.

Основное полотно выставки - триптих Амшея Нюренберга "Стахановцы Кузбасса", созданный художником по личным впечатлениям от творческой командировки в Прокопьевск. Впервые с 1939 года полностью отреставрированный триптих можно будет увидеть в Кемерове. Как отметил губернатор региона Сергей Цивилев, выставка "Строим Кузбасс, строим страну!", которая продлится до 25 августа, отражает одну из ярких страниц индустриального развития страны.

"История Кузбасса ведет отсчет еще с Петровской эпохи, и спустя 300 лет регион остается одним из крупнейших промышленных России. <…> Это единственная крупная тематическая подборка работ, отражающих историю и культуру Кузбасса и всей России, показывающая красоту людей труда", - сказал он.

1 апреля в Москве в филиале Третьяковской галереи на Крымском валу открылась выставка "Даешь Кузбасс!", посвященная 300-летию промышленного освоения территории Кемеровской области. Она стала самой крупной тематической экспозицией художественных произведений, отражающих историю и культуру региона.

О праздновании 300-летия Кузбасса

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года. Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатцем Михайлом Волковым были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна.