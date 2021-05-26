На севере Красноярского края ввели режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Енисейском районе на севере Красноярского края, где в вторник восемь поселков остались без электричества из-за аварии. Об этом в среду сообщило ГУ МЧС по региону.

В ночь на вторник при буксировке плавкрана по Енисею стрела зацепилась за линию электропередачи мощностью 110 кВт. В результате оборвались провода и подача электричества прекратилась в расположенных на правом берегу Енисея поселках Епишино, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорское. Это 1 065 домов, в которых проживают более 6,1 тыс. человек. Работы осложняются тем, что энергетикам нужно восстановить полтора километра обрыва провода над Енисеем.

"Введен режим <...> чрезвычайной ситуации <...> в связи с аварией на ЛЭП 110 кВ", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий аварии работают три аварийные бригады компании "Россети Сибирь" в количестве 42 человек и 12 единиц техники.

По данным ЕДДС Енисейского района, в целях обеспечения электроэнергией социально значимых объектов и населения в поселках работают семь дизельных электростанций. Ожидается прибытие еще 14 электростанций из Хакасии и Кемеровской области. Ориентировочное время восстановления электроснабжения правобережья Енисейского района по временной схеме - 13:00 (09:00 мск).